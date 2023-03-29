ايقاف دولي للإيطالي باراتيتشي المدير الاداري لتوتنهام الانكليزي

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المدير الإداري لكرة القدم في توتنهام الايطالي فابيو باراتيتشي على الصعيد الدولي، ما يهدد بفقدان منصبه مع نادي شمال لندن.

وأوقف فيفا باراتيتشي في كانون الثاني/يناير عن ممارسة اي مهام تتعلق في كرة القدم الايطالية، بعد إدانة ناديه السابق يوفنتوس بتهمة التلاعب بالحسابات.

كان الإيطالي البالغ من العمر 50 عامًا المدير الرياضي والمدير الإداري في يوفنتوس، قبل أن ينضم إلى توتنهام في حزيران/يونيو 2021.

كانت عقوبة الايقاف الاولى مطبقة فقط على الاراضي الايطالية ما سمح لباراتيتشي في مواصلة عمله طبيعيا مع توتنهام حيث اتخذ قرار اقالة مواطنه المدرب أنتونيو كونتي الاحد.

لكن فيفا أصدر بياناً الاربعاء جاء فيه “يمكن لفيفا ان يؤكد أنه بناءً على طلب من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، قرر رئيس اللجنة التأديبية لفيفا تمديد فترة الايقاف لتشمل العالمية ايضا”.

واصدر توتنهام بيانا مساء الاربعاء طالب فيه فيفا بايضاحات لا سيما بان النادي اللندني يعتقد بان العقوبة الجديدة لا يمكن تدخل حيز التنفيذ الا بعد سماع الاستئناف الذي تقدم به ناديه السابق يوفنتوس وهو شخصيا والمقرر في 19 نيسان/ابريل المقبل.

وقال البيان “نطالب على وجه السرعة بايضاحات من فيفا في ما يتعلق بتمديد العقوبة وماهية اختلافها عن عقوبة الاتحاد الايطالي”.

في المقابل، دعت رابطة أنصار توتنهام الأربعاء، في ردها على ايقاف باراتيتشي، رئيس توتنهام دانيال ليفي إلى طمأنة الجماهير بشأن مستقبل النادي.

وقالت الرابطة في بيان “هذه الأخبار تضيف المزيد إلى الوضع المقلق للغاية في النادي. لا يوجد مدرب ولا مدير لكرة القدم بالاضافة الى عدم الوضوح بشان نجمنا (امكانية رحيل هاري كاين) ونهاية الموسم”.

واضافت “يستحق المشجعون بيانا واضحا عن استراتيجية مجلس الإدارة لتحقيق النجاح والاستقرار للنادي”.