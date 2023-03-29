هزة أرضية بقوة 4.5 درجات في أضنة جنوبي تركيا

وقعت مساء اليوم الأربعاء، هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر في ولاية أضنة جنوبي تركيا.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ” آفاد” في موقعها الإلكتروني، أن مركز الهزة في قضاء سايمبيلي بأضنة،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وذكرت أن الهزة وقعت على عمق 9.38 كيلومترات.

كانت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر قد ضربت ولاية ملاطية وسط تركيا في تمام الساعة 16:58مساء اليوم الأربعاء.

ونقل موقع” تركيا الآن” اليوم عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية قولها في بيان أن الهزة الأرضية في ولاية ملاطية وقعت على عمق 7 كيلومترات.

ولم ترد أي تقارير عن خسائر بشرية أو مادية جراء الهزتين.

وكان زلزالان مدمران بقوة 7.7 و7.6 درجات على مقياس ريختر ضربا في السادس من شباط/فبراير الماضي جنوب شرق تركيا وشمال سوريا، تلتهما آلاف الهزات.

وأسفر الزلزالان عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص وحدوث دمار كبير في المباني والبنية التحتية.

وأعلنت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حجم الأضرار بلغ 103.6 مليار دولار.