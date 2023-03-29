رئيس الإمارات يعرب عن تمنياته للبديوي بدوام التوفيق لتعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك

أعرب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تمنياته للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بدوام التوفيق والنجاح من أجل تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك وتحقيق أهدافها السامية نحو المزيد من الترابط والتعاون والتكامل بين دول المجلس وتلبية تطلعات شعوبها الشقيقة في التقدم والتنمية والرخاء.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان أن ذلك جاء لدى استقبال رئيس دولة الإمارات الأمين العام للمجلس في مجلس قصر البطين بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأوضح البيان أن الشيخ محمد بن زايد رحب بالأمين العام وهنأه بتوليه مهامه الجديدة متمنيا له ولجميع العاملين في الأمانة العامة لمجلس التعاون دوام التوفيق والنجاح من أجل تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك وتحقيق أهدافها السامية نحو المزيد من الترابط والتعاون والتكامل بين دول المجلس وتلبية تطلعات شعوبها الشقيقة في التقدم والتنمية والرخاء.

ومن جانبه أعرب البديوي عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد على دعمه المتواصل للعمل الخليجي المشترك مؤكدا على مواصلة الجهود والعمل لتعزيز وتطوير مسيرة التعاون الخليجي وتحقيق تطلعات قادة دول المجلس.

كما قدم البديوي التهنئة للشيخ محمد بن زايد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعيا المولى عز وجل أن ينعم في هذا الشهر الكريم على شعوب دول الخليج وعلى المسلمين أجمع الأمن والأمان وأن يعيده عليهم بوافر الصحة والعافية.

وأشار البيان إلى أنه تم خلال الاستقبال استعراض عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك والجهود المبذولة لدفع مسيرة المجلس المباركة وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين دول المجلس بما يعود عليهم بالخير والرخاء والازدهار وفق توجيهات قادة دول المجلس وبما يخدم مواطنيه ويعزز مكانة المجلس في القضايا الإقليمية والعالمية كافة.