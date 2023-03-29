البابا فرنسيس مصاب بعدوى بالجهاز التنفسي تستدعي بقاءه في المستشفى “لبضعة أيام”

أعلن الفاتيكان أنّ البابا فرنسيس البالغ من العمر 86 عاماً والذي أدخل المستشفى الأربعاء لإجراء فحوص مقرّرة مسبقاً، مصاب بعدوى بالجهاز التنفسي تستدعي بقاءه في المستشفى “لبضعة أيام”.

وقال مدير الإعلام في الكرسي الرسولي ماتيو بروني في بيان إنّ الفحوصات “كشفت عن وجود عدوى بالجهاز التنفّسي (ليست إصابة بكوفيد-19) ستتطلّب بضعة أيام من العلاج الطبي في المستشفى”.

وكان مصدر في الفاتيكان أفاد وكالة فرانس برس بأنّ جدول أعمال البابا فرنسيس ليوم الخميس ألغي بعدما أدخل مستشفى في روما للخضوع لفحوص دورية، مشيراً إلى “احتمال” أن يمضي البابا الليلة في المستشفى.

وفي بيان أول أعلن بروني أنّ “الحبر الأعظم في (مستشفى) جيميلي منذ عصر (الأربعاء) من أجل فحوص طبية مقرّرة مسبقاً”.

وصباح الأربعاء، شارك البابا اليسوعي الأرجنتيني في مقابلته الأسبوعية العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس حيث بدا مبتسمًا وألقى التحية من السيارة البابوية على الجموع.

والبابا فرنسيس الذي يستخدم كرسيًا متحركًا منذ أيار/مايو 2022 بسبب آلام مزمنة في ركبته، سبق وأن أُدخل إلى مستشفى جيميلي لمدة عشرة أيام في تمّوز/يوليو 2021 للخضوع لجراحة في القولون.