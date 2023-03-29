المضبوطات

الداخلية: ضبط بائع متجول يبيع الحلويات الى أطفال المدارس

29 مارس، 2023
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قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في ادارة حماية الأحداث تفاعل بشكل فوري مع مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل ويتضمن قيام بائع متجول ببيع الحلويات الى أطفال المدارس.

وأوضحت الإدارة ان تم ضبطه وتبين انه مخالف لقانون الإقامة والعمل وتم احالته لجهات الإختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

الموقوفين

كما أسفرت الحملات المستمرة على المتسولين والباعة الجائلين خلال شهر رمضان المبارك لقطاع الأمن الجنائي ممثلا في ادارة حماية الاداب العامة ومكافحة الاتجار عن الأشخاص عن ضبط (9) أشخاص من مختلف الجنسيات بتهمة التسول، و(7) اشخاص بتهمة بائع متجول وتم تحرير مخالفة ومصادرة المضبوطات من قبل بلدية الكويت بناء ً على التنسيق والتعاون المسبق، وتم احالتهم لجهات الإختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وتقدمت المؤسسة الأمنية بالشكر للمواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عن ظاهرة التسول وتناشد الجميع الإبلاغ الفوري عن أي حالة تسول يتم رصدها على الهواتف التالية: 97288211 – 97288200 – 25582581 – 25582582 أو هاتف الطوارئ (112) والذي يستقبل البلاغات على مدار (24) ساعة.

المصدر
وزارة الداخلية
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29 مارس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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