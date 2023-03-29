وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت تدين وتستنكر اقتحام عدد من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى الشريف بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي

29 مارس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت لاقتحام عدد من المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى الشريف بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الوزارة على أن استمرار هذه الممارسات غير القانونية يشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الثابت الداعي إلى ضرورة تحرك الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن المسؤول عن صيانة السلم والأمن الدوليين والمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة واحترام حرمة الأماكن المقدسة وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق ومقدسات المسلمين.

المصدر
وزارة الخارجية
الوسوم
29 مارس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الداخلية: الخالد يوجه بترقية عدد 3713 من ضباط الصف والأفراد المستحقين

29 مارس، 2023

دولة الكويت تؤكد أهمية تعزيز علاقات التعاون مع ألمانيا في مجال الطاقة

29 مارس، 2023

نائب وزير الخارجية يستقبل سفير البرازيل بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى البلاد

29 مارس، 2023

البرلمان العربي يؤكد موقفه الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

29 مارس، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى