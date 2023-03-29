دولة الكويت تدين وتستنكر اقتحام عدد من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى الشريف بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي

دولة الكويت تدين وتستنكر اقتحام عدد من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى الشريف بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت لاقتحام عدد من المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى الشريف بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الوزارة على أن استمرار هذه الممارسات غير القانونية يشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الثابت الداعي إلى ضرورة تحرك الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن المسؤول عن صيانة السلم والأمن الدوليين والمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة واحترام حرمة الأماكن المقدسة وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق ومقدسات المسلمين.