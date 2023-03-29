دولة الكويت تؤكد أهمية تعزيز علاقات التعاون مع ألمانيا في مجال الطاقة

أكد سفير دولة الكويت لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية نجيب البدر اليوم الأربعاء أهمية توسيع نطاق علاقات التعاون في مجال الطاقة بين الكويت وألمانيا بشكل يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

جاء ذلك في تصريح للسفير البدر لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إثر مشاركة دولة الكويت في أعمال الدورة التاسعة من مؤتمر (تحول الطاقة) المنعقد في العاصمة الالمانية برلين تحت شعار (تحول الطاقة – تأمين مستقبل أخضر) والمتخصص في بحث سبل وآليات الانتقال من الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى الطاقات المتجددة.

وأكد البدر أهمية مشاركة الكويت في أعمال المؤتمر لا سيما “انه يعد واحدا من أهم التجمعات الدولية المعنية بالتحول العالمي للطاقة”.

وأشار إلى أن الوفد الكويتي استغل مشاركته في المؤتمر للدخول في مناقشات حول سبل تحول الطاقة وتبادل الأفكار والخبرات والوقوف على التحديات الملحة المتعلقة بالقضايا المناخية وطرق حلها وإقامة شراكات في مجال الطاقة سعيا لتحقيق انتقال عالمي للطاقة يحقق السلامة البيئية الآمنة.

وأضاف البدر أنه من بين المواضيع التي تمت مناقشتها كذلك أزمة الطاقة ودعم الانتقال “العادل” لها وطرح عدد من الحلول المتعلقة باستخدام الطاقات المتجددة واقتصاد الهيدروجين الأخضر والتحديات ذات الصلة.

ولفت الى التعاون الكويتي -الألماني من خلال مشاركة عدد من الشركات والمؤسسات العلمية الألمانية في عدد من مشاريع الطاقة الخضراء التي تأتي ضمن رؤية الكويت 2035 لا سيما مشروع مجمع (الشقايا) للطاقة المتجددة الذي يجسد أيضا توجه الكويت نحو استخدام الطاقة النظيفة.

كما أكد السفير الكويتي حرص البلاد واهتمامها بمواكبة جهود المجتمع الدولي المعنية بقضايا التغير المناخي والحد من تداعياتها السلبية.

ويشارك في مؤتمر (تحول الطاقة) وفود من أكثر من 130 دولة وعدد من وزراء الخارجية والاقتصاد والبيئة والطاقة وممثلون حكوميون وقادة أعمال عالميون وعدد من العلماء ومنظمات دولية وغير حكومية.

وترأس الوفد الكويتي في المؤتمر الذي انطلق يوم امس الثلاثاء وينتهي مساء اليوم سفير دولة الكويت لدى جمهورية ألمانيا نجيب البدر.