البرلمان العربي يؤكد موقفه الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

أكد البرلمان العربي اليوم الأربعاء موقفه الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ودعمه المطلق لنضاله العادل من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة.

وجدد البرلمان في بيان له بمناسبة الذكرى ال47 ليوم الأرض الفلسطيني تضامنه مع الشعب الفلسطيني في دفاعه عن أرضه وتاريخه ومقدساته وهويته الوطنية وضرورة العمل على تحقيق السلام وفق القرارات الأممية ومبادرة السلام العربية القائمة على رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وذكر البيان ان إحياء ذكرى يوم الأرض الفلسطيني هذا العام يأتي في ظل تصعيد خطير ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس منذ تولي حكومة اليمين المتطرفة الحكم مع مطلع العام الحالي وفرضها خطة جديدة بمزيد من سياسة التهجير القسري كعقاب للفلسطينيين، وتسريع وتيرة بناء المستوطنات غير القانونية وسرقة المزيد من الأراضي في الضفة الغربية والقدس والتصعيد غير المسبوق لاعتداءات ميليشيات المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني بحماية من قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وأشار الى الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك وخاصة في شهر رمضان الكريم في استفزاز لمشاعر الفلسطينيين المسلمين ما يهدد بتفجر الأوضاع في المنطقة بشكل لن يستطيع أحد السيطرة عليه.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ خطوات جادة لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس والعمل على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وتفعيل عملية السلام.

وطالب البرلمان العربي بوقف الانتهاكات والإجراءات الاستفزازية أحادية الجانب كافة التي تقوم بها سلطة الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك واقتحامات المدن الفلسطينية.