البلدية: إزالة 129 مخيم بالمنطقة الشمالية والجنوبية

كشفت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تواصل الحملات الميدانية التي تشنها لجنة المخيمات الربيعية بمحافظتي الجهراء و الاحمدي لإزالة المخيمات تزامناً مع انتهاء موسم التخييم 15-3-2023 .

وأكدت لجنة المخيمات الربيعية بان الحملات التي تنفذها إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بمحافظتي الجهراء و الأحمدي بمشاركة العديد من الآليات أسفرت عن إزالة 129 مخيم بالمنطقة الشمالية و الجنوبية .

كما شددت على المواطنين والمقيمين الالتزام بإزالة المخيمات قبل ان تصلها آليات البلدية لإزالتها ومن ثم يتم عمل بلوك للتأمين لأصحاب المخيمات والحملة مستمرة.