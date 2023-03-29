من حملة البلدية

البلدية: إزالة 129 مخيم بالمنطقة الشمالية والجنوبية

29 مارس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

كشفت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تواصل الحملات الميدانية التي تشنها لجنة المخيمات الربيعية بمحافظتي الجهراء و الاحمدي لإزالة المخيمات تزامناً مع انتهاء موسم التخييم 15-3-2023 .

وأكدت لجنة المخيمات الربيعية بان الحملات التي تنفذها إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بمحافظتي الجهراء و الأحمدي بمشاركة العديد من الآليات أسفرت عن إزالة 129 مخيم بالمنطقة الشمالية و الجنوبية .

كما شددت على المواطنين والمقيمين الالتزام بإزالة المخيمات قبل ان تصلها آليات البلدية لإزالتها ومن ثم يتم عمل بلوك للتأمين لأصحاب المخيمات والحملة مستمرة.

المصدر
بيان صحفي
الوسوم
29 مارس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

“الجمارك” تمنع إدخال أقراص “Night Calm” إلى البلاد بدون وصفة طبية

28 مارس، 2023

“التجارة” تحذر من استخدام روابط مشبوهة تستغل اسم الوزارة لأخذ معلومات بنكية

28 مارس، 2023

الداخلية: ضبط 4 أشخاص في ثلاثة قضايا مختلفة بحوزتهم مجموعة من المخدرات في الفروانية والمهبولة وحولي

28 مارس، 2023

فرق الإطفاء تتعامل مع حادث تصادم وانقلاب في جامعة الشدادية

28 مارس، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى