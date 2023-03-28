وزير الصحة: دور فاعل وهام للصيادلة في المنظومة الصحية

قال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أن الصيادلة ومن خلال الكفاءات التي يتمتعون بها يعتبرون فاعلين أساسيين في سلسلة العلاجات ويضطلعون بدور أساسي وهام في المنظومة الصحية.

وأكد وزير الصحة في كلمته خلال غبقة رمضانية أقامتها جمعية الصيادلة الكويتية اليوم الثلاثاء أهمية الدور الذي يقوم به العاملون في قطاع الصيدلة مبينا أن هناك لجانا وزارية مخصصة لهذا القطاع وهذا أكبر دليل على أهميته.

ودعا العاملين في هذا المجال سواء بالوزارة أو بالقطاع الخاص الى تقديم مقترحات يمكن أن تساهم في إصدار القرارات والقوانين التي تعزز التكامل ما بين القطاعين الحكومي والخاص.

وثمن الجهود المتميزة للصيادلة في المستشفيات والمراكز التخصصية والرعاية الأولية وفي الإدارات المركزية منوها بالتحديات التي يوجهونها في التدقيق على الأدوية والصرف والكثير من المهام التي يقومون بها.

بدوره قال مدير إدارة المستودعات الطبية في وزارة الصحة الدكتور عادل السالم ان الوزارة معنية بتسعيرة الدواء والحفاظ على عدم التلاعب بالأسعار لافتا الى انه يتم مراجعة الأسعار بشكل دوري ضمن ضوابط محددة مع الحرص على تخفيض الأسعار للعديد من الأدوية.

ولفت السالم الى أن الأسعار في الكويت متقاربة مع مثيلاتها في دول الخليج بل ان بعض الأدوية في الكويت قد تقل أسعارها عن دول مجاورة مشيرا الى ان الوزارة تحرص دائما على توفير مختلف أنواع الأدوية وأن قضية نقص بعض الأنواع لا يقتصر على الكويت فحسب بل هي قضية عالمية ولها العديد من الأسباب ومنها عدم توفر المواد الخام وزيادة الأسعار ووسائل النقل.

وأشار الى أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على توفير الأدوية الا ان هناك أمورا قد تكون خارجة عن الإرادة “إلا ان المخزون الاستراتيجي آمن ومطمئن واستطعنا في الفترة الماضية حل نحو 70 في المئة من مشكلة النقص”.

وعلى صعيد متصل قال الدكتور السالم ان قانون مزاولة مهنة الصيدلة وصل الى مرحلة المسودة الأخيرة وسيتم تقديمه خلال الأيام القليلة المقبلة الى وكيل الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ومن جانبه قال رئيس الجمعية الدكتور عبدالله العنزي ان الجمعية تواصل مسيرة عطائها الزاخرة بالإنجازات والمشروعات الهادفة إلى تعزيز مكانة مهنة الصيدلة والصيادلة مع مواصلة العمل الجاد والمخلص للارتقاء بمستوى الأداء الصيدلي المتميز المعهود ضمن المنظومة الصحية المتطورة.

ولفت الى ان هناك طموحات لا حدود لها لتحقيق المزيد من الآمال التي يتطلع إليها كل صيدلي مهنيا وحياتيا “مع المحافظة على المكتسبات التي حققها إخواننا الذين تعاقبوا على حمل أمانة ادارة هذا الصرح الوطني منذ تأسيسه”.

وأعرب عن الاعتزاز والتقدير بالتعاون الإيجابي القائم والتفهم الدائم لوزارة الصحة وعلى رأسها الوزير و الوكيل والوكلاء المساعدون مؤكدا الحرص علي الدفع بهذا التعاون لأجل تحقيق النفع في الخدمات الصيدلانية للكويت واهلها والمقيمين على ثراها الطيب إلى آفاق أرحب.