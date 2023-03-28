“الجمارك” تمنع إدخال أقراص “Night Calm” إلى البلاد بدون وصفة طبية

حذرت الإدارة العامة للجمارك اليوم الثلاثاء من حيازة أو جلب أقراص (Night Calm) بغير الأحوال المرخص لها قانونيا وفق الوصفة الطبية الخاصة بالمؤثرات العقلية.

وقالت الإدارة في بيان صحفي ان عقار (Night Calm) هو أحد الأسماء التجارية لمادة (زوبيكلون Zopiclone) التي تم إدراجها في الجدول رقم (4) بقانون مكافحة المؤثرات العقلية رقم (48) لسنة 1987 وذلك بناء على قرار وزير الصحة رقم (376) لسنة 2022 بتاريخ 2022/12/6 الذي نشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) العدد رقم (1613) بتاريخ 2022/12/11.

وأكدت “أنه يحظر حيازة هذا العقار أو دخوله إلى البلاد من دون وصفة طبية”.