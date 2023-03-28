وزارة التجارة والصناعة

“التجارة” تحذر من استخدام روابط مشبوهة تستغل اسم الوزارة لأخذ معلومات بنكية

28 مارس، 2023
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حذرت وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء من روابط مشبوهة يتم تداولها عبر الرسائل النصية ومواقع التواصل الاجتماعي والاعلانات المدفوعة في محركات البحث (sponsored ads) تستخدم اسم الوزارة لاستغلال المستهلكين والحصول على معلومات شخصية أو بنكية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه عند تسجيل شكوى عبر منصات وزارة التجارة الرقمية أو تطبيق (سهل) الحكومي لا تطلب البيانات البنكية أو صورة بطاقة السحب الآلي ولا يتم إرسال رسالة تحقق أو طلب رمز تفعيل (otp).

وأوضحت أنه عند استخدام أي رابط خاص بالمنصات الرقمية لوزارة التجارة على المستخدم التأكد من انتهاء الرابط بجملة (moci.gov.kw) مبينة أن الرابط الخاص بالوزارة لا يحتوي على أسماء نطاقات (com net) أو غيرها.

وأشارت إلى أنه عند تقديم الشكاوى والبلاغات التجارية يرجى استخدام البوابة الرسمية لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك (ccas.moci.gov.kw) أو عبر تطبيق (سهل) الحكومي.

المصدر
كونا
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28 مارس، 2023
0 8 دقيقة واحدة

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