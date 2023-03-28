الموقوفين

الداخلية: ضبط 4 أشخاص في ثلاثة قضايا مختلفة بحوزتهم مجموعة من المخدرات في الفروانية والمهبولة وحولي

28 مارس، 2023
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استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والتصدي لمروجيها والعمل على تجفيف منابعها، أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات “ادارة المكافحة المحلية” تمكن من ضبط 4 أشخاص في ثلاثة قضايا مختلفة، حيث عثر على (100) جرام من مادة الشبو المخدرة وميزان حساس مع شخصين في منطقة الفروانية في القضية الأولى، وضبط ربع كيلو من مادة الحشيش المخدرة بحوزة شخص في منطقة المهبولة في القضية الثانية، كما تم ضبط ربع كيلو من مادة الكيميكال و(500) حبة ليريكا بمنطقة حولي في القضية الثالثة.

وبمواجهة المتهمين اقروا ان المضبوطات تخصهم بقصد التعاطي والإتجار، حيث تم احالتهم لجهات الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

المصدر
وزارة الداخلية
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28 مارس، 2023
0 30 أقل من دقيقة

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