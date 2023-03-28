رئيس الأولمبية الروسية: معايير المشاركة في المحافل الدولية ‭”‬غير مقبولة‭”‬

رئيس الأولمبية الروسية: معايير المشاركة في المحافل الدولية ‭”‬غير مقبولة‭”‬

قال رئيس اللجنة الأولمبية الروسية إن المعايير التي أعلنتها اللجنة الأولمبية الدولية للسماح لرياضيي روسيا وروسيا البيضاء بالمشاركة في المنافسات الدولية “غير مقبولة”.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد منعت رياضيي روسيا وروسيا البيضاء، حليفة موسكو، من المشاركة في المنافسات الدولية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنها أعلنت اليوم الثلاثاء قواعد تنظم عودتهم التدريجية للمحافل الدولية.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن ستانيسلاف بوزدنياكوف قوله في مؤتمر صحفي “المعايير المعلنة غير مقبولة على الاطلاق. “هذا تمييز على أساس الهوية والجنسية كما أشار مرارا وتكرارا متخصصون دوليون في مجال حقوق الإنسان.

“التعامل مع الرياضيين الروس كمحايدين ينتهك حقوق الإنسان … نعتقد أن الشروط المقترحة لا أساس لها وتخالف القانون ومجحفة.

“نعترض بشدة على فرض أي إجراءات إضافية لمكافحة المنشطات خصيصا من أجل الرياضيين الروس”.

وقال إن قرار اللجنة الأولمبية الدولية الأخير يعد “اعترافا بالخطأ الذي وقعت فيه المنظمة” بعد فرض الحظر على رياضيي روسيا وروسيا البيضاء بعد أيام من دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا.

وبعد أن فرضت اللجنة الأولمبية الدولية عقوبة على رياضيي روسيا وروسيا البيضاء في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022، فإنها عازمة على السماح بعودتهم للمنافسات في كل الألعاب ومنحهم فرصة التأهل لأولمبياد باريس 2024.

ووضعت اللجنة مسارا للرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء للتأهل للألعاب الأولمبية 2024 في باريس عن طريق المشاركة في تصفيات آسيا بدلا من أوروبا والتنافس كمحايدين دون الاستعانة بالعلم أو النشيد الوطني لكل من الدولتين، لكنها واجهت معارضة شديدة بقيادة أوكرانيا التي هددت بمقاطعة الأولمبياد حال السماح لهم بالمنافسة حتى كمحايدين.