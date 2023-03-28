وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح

وزير الخارجية الكويتي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي

28 مارس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة أنتوني بلينكن حيث نقل في مستهل الاتصال تحيات وتبريكات القيادة السياسية بالولايات المتحدة الأمريكية إلى دولة الكويت قيادةً وحكومة وشعبا وخالص التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك معربا عن صادق تمنياته للعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والازدهار.

تناول الجانبان خلال الاتصال مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية مؤكدين على عمق هذه العلاقات وتميزها وتطلعهما إلى استضافة دولة الكويت لأعمال الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين الصديقين خلال الربع الثالث من العام الجاري دعما وتعزيزا لمسيرة الشراكة التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين.

كما تم بحث التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية وأطر التنسيق المشترك بين البلدين الصديقين حيالها ومناقشة عدد من القضايا التي تشهدها المنطقة والتأكيد على الالتزام والتعاون المشترك نحو صون أمن المنطقة وتعزيز استقرارها.

المصدر
كونا
الوسوم
28 مارس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

نائب وزير الخارجية يترأس اجتماعا لمجلس شؤون السلكين الدبلوماسي والقنصلي

28 مارس، 2023

الإعلان عن تأسيس تجمع “كويتيون دعما لفلسطين” ليضاف إلى مجموعة القوى الوطنيه والشبابيه الداعمه لقضية فلسطين

28 مارس، 2023

بلدية الكويت: تعاملنا مع 1257 بلاغا عن تجمعات مياه في العاصمة وحولي اثر الأمطار الأخيرة

28 مارس، 2023

سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل سمو الشيخ ناصر المحمد

28 مارس، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى