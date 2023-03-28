“الخليج للكابلات” تحقق 12.9 مليون دينار أرباحا صافية خلال العام الماضي ومجلس الإدارة يوصي بتوزيع 60 فلساً نقداً

حققت شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية أرباحاً تقدر بـ12.9 مليون دينار خلال العام الماضي، فيما أوصى مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه بتوزيع أرباح نقدية بواقع 60 فلساً نقدياً لكل سهم وفقاً للمعايير والضوابط المنظمة للاستحقاق في البورصة وعقب الاعتماد من الجمعية العمومية والجهات المعنية.

وسجلت الشركة نمواً بإيراداتها بنسبة 39 في المئة لتصل إلى 113 مليون دينار لعام 2022 بنسبة نمواً مقارنةً بـ81.3 مليون دينار محققه في العام 2021، حيث يتألف إجمالي إيرادات المجموعة من ثلاثة عناصر رئيسية وهي: مبيعات الكابلات وإيرادات استثمارات وإيرادات تقديم الخدمات.

وحسب التقرير المعتمد من قبل مجلس الإدارة بلغ إجمالي الايرادات من مبيعات الكابلات 99.3 مليون دينار مقارنة مع 65.5 مليون دينار لعام 2021، حيث حققت الشركة الأم مبيعات متعلقة بمنتجات الكابلات بقيمة 77.1 مليون دينار مقارنة مع 50.3 مليون دينار لعام 2021 وبنسبة نمو على أساس سنوي بلغت 53.4 في المئة.

الجدير بالذكر أن القيمة الدفترية لحصة ملكية المجموعة في 31 ديسمبر 2022 بلغت 54.9 مليون دينار مقارنة مع مبلغ 55.0 مليون دينار 31 ديسمبر 2021، فيما يشار إلى أن القيمة الدفترية لحصة ملكية المجموعة في 31 ديسمبر 2022 بلغت 54.9 مليون دينار مقارنة مع مبلغ 55.0 مليون دينار 31 ديسمبر 2021.