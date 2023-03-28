وزير الخارجية الأردني: سنزود لبنان بالكهرباء حال توصله لاتفاق مع البنك الدولي

قال وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي اليوم الثلاثاء ان الأردن سيزود لبنان بالكهرباء عبر سوريا بمجرد توصل بيروت لاتفاق مع البنك الدولي ما يوفر للبنان نحو 100 ميغاواط كهرباء.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الصفدي مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب مؤكدا وقوف الأردن إلى جانب لبنان ليتجاوز أزمته.

وأضاف الصفدي أنه بحث مع الوزير اللبناني تداعيات ازمة اللاجئين السوريين على البلدين وجهود الأردن للتوصل بالتعاون مع “المجتمع الدولي والاشقاء العرب” الى حل سياسي للازمة السورية من خلال دور عربي حاثا المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه قضية اللاجئين السوريين.

وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني أكد الصفدي ضرورة وقف تدهور الاوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووقف الإجراءات التي تحول دون التوصل لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو 1967.

من جانبه اكد الوزير اللبناني دعم بلاده لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وضرورة التزام الدول العربية بمقررات جامعة الدول العربية خاصة مبادرة السلام العربية التي اقرت في قمة بيروت عام 2002 مشيدا بالمبادرة الأردنية الخاصة بالأزمة السورية.

ودعا الأردن وجميع الدول المعنية لإيجاد اطار تنسيقي لازمة اللاجئين السوريين للتخفيف من اعبائها على اللاجئين وعلى لبنان سياسيا واقتصاديا وأمنيا.

كما اكد بوحبيب دعم بلاده للوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.