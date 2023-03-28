تجمع كويتيون دعما لفلسطين

الإعلان عن تأسيس تجمع “كويتيون دعما لفلسطين” ليضاف إلى مجموعة القوى الوطنيه والشبابيه الداعمه لقضية فلسطين

28 مارس، 2023
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أعلن اليوم في دولة الكويت عن تأسيس تجمع كويتيون دعما لفلسطين ليضاف إلى مجموعة القوى الوطنيه والشبابيه الداعمه للقضية المركزيه فلسطين .

وقد صرح رئيس الفريق الباحث في الشأن الفلسطيني الأستاذ عبدالله الموسوي بأن الفريق سيكون نشاطه توعوي ثقافي بمختلف جوانب القضيه الفلسطينيه ويديره مجموعة من شباب الكويت المؤمن بعدالة القضيه الفلسطينيه .

وشدد الموسوي أن الفريق ينطلق من الكويت التي كانت ولاتزال الداعم الأبرز للشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعة عقود ولاتزال .

كما أكد الموسوي بأن الفريق سيكون نشاطه مستمر طوال العام وسيركز على إبراز الحق الفلسطيني من منطلقات شرعيه وقانونيه وأخلاقيه في أسلوب عصري يواكب الإعلام الحديث .

وختم الموسوي تصريحه بأن مخططات التطبيع الهادف لتصفية قضية فلسطين يجب مواجهتها بكل السبل المتاحه لخطورتها على قضيتنا المركزية

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28 مارس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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