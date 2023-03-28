الإعلان عن تأسيس تجمع “كويتيون دعما لفلسطين” ليضاف إلى مجموعة القوى الوطنيه والشبابيه الداعمه لقضية فلسطين

الإعلان عن تأسيس تجمع “كويتيون دعما لفلسطين” ليضاف إلى مجموعة القوى الوطنيه والشبابيه الداعمه لقضية فلسطين

أعلن اليوم في دولة الكويت عن تأسيس تجمع كويتيون دعما لفلسطين ليضاف إلى مجموعة القوى الوطنيه والشبابيه الداعمه للقضية المركزيه فلسطين .

وقد صرح رئيس الفريق الباحث في الشأن الفلسطيني الأستاذ عبدالله الموسوي بأن الفريق سيكون نشاطه توعوي ثقافي بمختلف جوانب القضيه الفلسطينيه ويديره مجموعة من شباب الكويت المؤمن بعدالة القضيه الفلسطينيه .

وشدد الموسوي أن الفريق ينطلق من الكويت التي كانت ولاتزال الداعم الأبرز للشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعة عقود ولاتزال .

كما أكد الموسوي بأن الفريق سيكون نشاطه مستمر طوال العام وسيركز على إبراز الحق الفلسطيني من منطلقات شرعيه وقانونيه وأخلاقيه في أسلوب عصري يواكب الإعلام الحديث .

وختم الموسوي تصريحه بأن مخططات التطبيع الهادف لتصفية قضية فلسطين يجب مواجهتها بكل السبل المتاحه لخطورتها على قضيتنا المركزية