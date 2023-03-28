من المواجهات في نابلس في الضفة الغربية المحتلة

استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال بمدينة نابلس

28 مارس، 2023
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استشهد شاب فلسطيني اليوم الثلاثاء متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في شهر فبراير الماضي بمدينة (نابلس).

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية تأكيدها استشهاد الشاب عمير لولح وهو من قرية (زواتا) غرب المدينة الذي أصيب برصاص قوات الاحتلال في 22 من فبراير الماضي عندما اقتحمت (نابلس) حيث استشهد حينها 11 فلسطينيا وأصيب آخرون.

وعلى صعيد متصل ذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن جيش الاحتلال شن حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت 13 فلسطينيا.

وأوضح البيان أن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية فلسطينيين في محافظتي (بيت لحم) و(جنين) وثلاثة آخرين في (الخليل) واعتقلت ناشطا من المقدس وشابا آخر من مخيم (عقبة جبر) في (اريحا) على حاجز طيار.

المصدر
وكالات
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28 مارس، 2023
0 6 أقل من دقيقة

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