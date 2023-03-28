بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 14.8 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 14.8 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 8ر14 نقطة ليبلغ مستوى 38ر7029 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 21ر0 في المئة.

وتم تداول 3ر101 مليون سهم عبر 7853 صفقة نقدية بقيمة 30 مليون دينار (نحو 9ر90 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر7 نقطة ليبلغ مستوى 55ر5525 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 14ر0 في المئة من خلال تداول 6ر31 مليون سهم عبر 1866 صفقة نقدية بقيمة 9ر3 مليون دينار (نحو 8ر11 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 5ر17 نقطة ليبلغ مستوى 72ر7784 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 23ر0 في المئة من خلال تداول 7ر69 مليون سهم عبر 5987 صفقة بقيمة 17ر26 مليون دينار (نحو 2ر79 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 3ر7 نقطة ليبلغ مستوى 78ر5608 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 13ر0 في المئة من خلال تداول 15ر30 مليون سهم عبر 1587 صفقة نقدية بقيمة 7ر3 مليون دينار (نحو 2ر11 مليون دولار).

وكانت شركات (جياد) و(م سلطان) و(الأولى) و(دبي الأولى) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بنك بوبيان) و(وطني) و(بيتك) و(مشاريع) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (المنار) و(عربي قابضة) و(المعامل) و(المساكن) الأكثر انخفاضا.