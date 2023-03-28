بلدية الكويت: تعاملنا مع 1257 بلاغا عن تجمعات مياه في العاصمة وحولي اثر الأمطار الأخيرة

بلدية الكويت: تعاملنا مع 1257 بلاغا عن تجمعات مياه في العاصمة وحولي اثر الأمطار الأخيرة

أعلنت بلدية الكويت أن إدارتي النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية محافظتي العاصمة وحولي تعاملت مع أكثر من 1257 بلاغا عن وجود تجمعات مياه في عدد من مناطق المحافظتين اثر الأمطار الأخيرة أمس الأول.

وقالت البلدية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن الإدارتين المذكورتين تولتا التعامل الفوري مع البلاغات الواردة بشأن تجمعات المياه لتصريفها وإعادة انسيابية مرور السيارات في الشوارع اثر الحالة المطرية التي تعرضت لها البلاد أمس الأول.

وأوضحت أن جهود فرق النظافة تولي كل الاهتمام برفع مستوى النظافة في جميع المناطق علاوة على التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين والمقيمين التي يتم استقبالها عبر خدمة (واتساب) وخدمة الخط الساخن (139) من قسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات أوالتي يتم رصدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.