النائب الرئيسي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل

واشنطن: هدفنا نزع السلاح النووي بشكل كامل من شبه الجزيرة الكورية

28 مارس، 2023
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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن أهداف الولايات المتحدة لا تزال تتمثل في نزع السلاح النووي بشكل كامل من شبه الجزيرة الكورية، بعد أن هددت بيونج يانج باستخدام أسلحتها النووية إذا استمرت الولايات المتحدة في الضغط من أجل تحقيق مثل هذا الهدف.

وأكد فيدانت باتيل، النائب الرئيسي للمتحدث باسم وزارة الخارجية، التزام الولايات المتحدة بالدخول في حوار مع كوريا الشمالية، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وقال: “نحن ملتزمون بالنهج الدبلوماسي مع كوريا الديمقراطية (كوريا الشمالية) وليس لدينا أي نية عدائية”.

وأضاف: “هدفنا النهائي هنا لا يزال كما هو، وهو نزع السلاح النووي بشكل كامل من شبه الجزيرة الكورية”.

وقال جو تشول سو، مدير إدارة التنظيم الدولي في وزارة الخارجية الكورية الشمالية، الأسبوع الماضي إن أي قوة تحاول الضغط من أجل “نزع السلاح النووي بشكل كامل والقابل للتحقق منه ولا رجعة فيه” لكوريا الشمالية سيتم التعامل معها بحزم وفقا لسياسة القوة النووية للبلاد.

وسنت بيونج يانج قانونا نوويا جديدا في أواخر العام الماضي قالت إنه سيسمح بالاستخدام الوقائي للأسلحة النووية ضد التهديدات التي تتعرض لها البلاد.

المصدر
د ب أ
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28 مارس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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