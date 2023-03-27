الموقوف

الداخلية: ضبط شخص وبحوزته كمية من المخدرات واسلحة نارية وكمية كبيرة من الذخائر وادوات للتعاطي

27 مارس، 2023
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قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات “ادارة المكافحة المحلية” تمكن من ضبط شخص وبحوزته (200) جرام من مادة الحشيش المخدرة و(38) قرص من الزينكس و(1) جرام من ماده الشبو و(7) اسلحة نارية مختلفة الأنواع و(2) ميزان حساس وكمية كبيرة من الذخائر وادوات للتعاطي، وذلك من خلال استمرار وتكثيف الحملات الأمنية على مروجي وتجار المواد المخدرة حيث تم احالته والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

المصدر
وزارة الداخلية
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27 مارس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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