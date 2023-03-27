البيت الأبيض يجدد الدعوة لحظر بيع البنادق الرشاشة بعد إطلاق النار في ناشفيل

قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير الإثنين “كم من الأطفال سيقتلون قبل أن يقرّ الجمهوريون في الكونغرس (…) حظراً على البنادق الهجومية؟”، وذلك تعليقاً على مذبحة جديدة وقعت في مدرسة أميركية بواسطة هذا السلاح الناري.

وأضافت “كفى!”، وذلك بعد أن أطلقت شابة النار في مدرسة ابتدائية بمدينة ناشفيل في جنوب الولايات المتحدة في هجوم استخدمت فيه، بحسب الشرطة، رشّاشين ومسدّساً “على الأقلّ”، وأسفر عن مقتل ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين قبل أن ترديها الشرطة.