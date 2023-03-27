بايدن يحظر استخدام “برامج تجسس تجارية” لمخاطرها على الأمن القومي الأمريكي

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين أمرا تنفيذيا يحظر استخدام “برامج التجسس التجارية التي تشكل مخاطر على الأمن القومي” في الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض في “مستند حقائق” إن بايدن أصدر الأمر التنفيذي لحظر تلك البرامج لسبب آخر وهو كونها قد “أسيء استخدامها من قبل جهات أجنبية لتمكين انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم”.

واضاف ان الامر سيكون بمنزلة حجر الزاوية لمبادرة الولايات المتحدة خلال (القمة الثانية للديمقراطية) المقررة يومي الأربعاء والخميس المقبلين التي تستضيفها الولايات المتحدة بشكل مشترك مع كوستاريكا وهولندا وكوريا الجنوبية وزامبيا.

واكد البيت الأبيض “قيادة الولايات المتحدة والتزامها بتطوير التكنولوجيا من أجل الديمقراطية بما في ذلك مكافحة إساءة استخدام برامج التجسس التجارية وتقنيات المراقبة الأخرى”.

واشار إلى انه سيكون بمنزلة “أساس لتعميق التعاون الدولي لتعزيز الاستخدام المسؤول لتكنولوجيا المراقبة ومواجهة انتشار هذه التكنولوجيا وإساءة استخدامها وتحفيز إصلاحها”.

وأوضح أن الأمر التنفيذي الذي ينسجم مع “استراتيجية الأمن القومي” لإدارة بايدن يعتمد على المبادرات والجهود التي حشدتها الإدارة على مستوى الحكومة “لمواجهة المخاطر التي تشكلها برامج التجسس التجارية” بالإضافة إلى “إجراءات الكونغرس التكميلية من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) لإنشاء حماية قوية ضد إساءة استخدام مثل هذه الأدوات”.