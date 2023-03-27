غروسي وزيلينسكي يزوران زابوريجيا

التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الاثنين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا التي تسيطر عليها جزئياً القوات الروسية، على ما أعلن في تغريدة.

وكتب غروسي على تويتر “التقيت زيلينسكي اليوم في مدينة زابوريجيا وتحدّثنا بشكل مثمر حول حماية محطة زابوريجيا للطاقة النووية وموظفيها”، مرفقاً تغريدته بصورة لهما.

وتوجّه المسؤولان إلى موقع محطة لتوليد الطاقة الكهرمائية في دنيبرو مسؤولة عن إمداد محطة الطاقة النووية التي تحتلّها القوات الروسية والتي شهدت انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي عنها.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني إنّه زار “خط المواجهة” على الجبهة الجنوبية في منطقة زابوريجيا.

وقال زيلينسكي على تلغرام “منطقة زابوريجيا. مواقع على خط المواجهة. يشرّفني أن أكون هنا اليوم إلى جانب جنودنا”، مرفقاً رسالته بمقطع فيديو يظهر فيه وهو يقلّد عسكريين ميداليات.

وأضاف وفق بيان صادر عن الرئاسة الأوكرانية “شكراً لكم على حماية دولتنا وحمايتنا جميعنا. شكراً لكم على حماية منازلنا وسلامة أراضينا والحياة في أوكرانيا”.

والأسبوع الماضي، زار زيلينسكي منطقة خيرسون (جنوب) التي تحتلّها روسيا جزئياً، بعدما قام برحلة قرب باخموت، مركز القتال في الشرق، ومنطقة خاركيف (شمال شرق).

وكتب زيلينسكي على تلغرام أنّه “متأكد” من انتصار أوكرانيا على روسيا، بعد أكثر من عام من بدء الحرب.

وبحسب الرئاسة الأوكرانية، فقد زار زيلينسكي الإثنين مركز قيادة منطقة زابوريجيا وعقد اجتماعاً مع المسؤولين العسكريين في المنطقة.