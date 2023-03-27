وزارة التربية

التربية: الانتهاء من صرف الأعمال الممتازة لـ5584 إداريا

27 مارس، 2023
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فال المتحدث الرسمي لوزارة التربية أحمد الوهيدة أن والوزارة انتهت من صرف المستحقات المالية لكافة المستحقين والبالغ عددهم (5584) موظفا من العاملين الإداريين وفقا للقرار الوزاري رقم (30/2023) الصادر في 2023/1/24 بشأن ضوابط منح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة للعاملين لعام 2022م

وأضاف الوهيدة أنه يحق للموظف غير المستحق التظلم خلال (60) يوم من تاريخ صرف المكافأة وعليه سوف يتم فتح باب التظلمات على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية من 2023/3/30 لمدة (60) يوما و ينتهي بتاريخ 2023/5/28.

المصدر
وزارة التربية
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27 مارس، 2023
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