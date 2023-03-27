الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف

موسكو لن تغير خططها حول نشر اسلحة نووية في بيلاروس رغم الانتقادات

27 مارس، 2023
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أكدت روسيا الإثنين أنها لن تغير خططها القاضية بنشر أسلحة نووية “تكتيكية” في بيلاروس، رغم الانتقادات الغربية الشديدة التي أثارتها.

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافة “بالطبع، إن ردود فعل كهذه لا يمكن أن يكون لها تأثير على خطط روسيا”.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت أنه حصل على موافقة مينسك لنشر اسلحة نووية “تكتيكية” في الدولة المجاورة التي يقودها أقرب حلفائه ألكسندر لوكاشينكو منذ العام 1994.

وأوضح بوتين أن التحضيرات ستبدأ اعتبارا من الشهر المقبل لنشر هذه الأسلحة.

وأثار الإعلان انتقادات شديدة من الغربيين، فندد حلف شمال الأطلسي بـ”خطاب خطر وغير مسؤول” من جانب روسيا فيما توعد الاتحاد الأوروبي مينسك بعقوبات جديدة في حال نفذت الخطة.

وطالبت أوكرانيا من جهتها الأحد باجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي للتصدي لـ”الابتزاز النووي” الذي اتهمت روسيا بممارسته.

ولم تشارك بيلاروس مباشرة في النزاع في أوكرانيا، إلا أنها سمحت لموسكو بشن هجومها من أراضيها على كييف العام الماضي، بحسب السلطات الأوكرانية.

وبرر بوتين قراره السبت بنية لندن إرسال ذخائر باليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، وفق تصريحات صدرت مؤخرا عن مسؤولة بريطانية.

ووجه مسؤولون في روسيا مرارًا تهديدات مبطنة باستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا في حال حصول تصعيد كبير في النزاع.

المصدر
أ ف ب
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27 مارس، 2023
0 11 دقيقة واحدة

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