جامعة الكويت تدعو إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية بمدينة صباح السالم الجامعية

صرح القائم بأعمال مدير إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت يوسف يعقوب الخميس بأن جامعة الكويت تحرص على التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتطبيق القواعد المرورية بالحرم الجامعي بما يضمن تحقيق الأمن والسلامة وخلق بيئة تعليمية آمنة لمنتسبي جامعة الكويت من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلبة.

وقد أشار بأنه لوحظ في الآونة الأخيرة عدم التزام بعض رواد مدينة صباح السالم الجامعية بقواعد ونظم المرور مما يهدد سلامة قائدي المركبات والمارة، لافتاً إلى زيادة أعداد المخالفات والتي تتراوح ما بين 100 إلى 200 مخالفة يومياً مما نتج عن ذلك وقوع العديد من الحوادث المرورية المؤسفة والتي تكلف الأفراد غالياً فتسفر عن حدوث إصابات وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة وخسائر بالأرواح ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها عدم الالتزام بالإشارات الضوئية الحمراء وتجاوز السرعة المحددة والتجاوز الخاطئ بين المركبات.

وذكر الخميس بأن إدارة الأمن والسلامة لم تأل جهداً ولم تدخر وسعاً في سبيل اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتنظيم الحركة المرورية وتطبيق قواعد ونظم المرور داخل الحرم الجامعي وكان أبرزها مخاطبة الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية وتقديم وعرض بعض المقترحات ووضعها موضع التنفيذ لتحقيق المزيد من الانضباط المروري داخل الموقع.

وأفاد بأنه تم إقامة عدة حملات توعوية مرورية بالتعاون مع مراكز العمل والجهات المعنية والتي تستهدف بث الوعي والسلامة المرورية بين كافة رواد الجامعة، موضحاً بأنه يوجد تنسيق مباشر بين جامعة الكويت والجهات المختصة بوزارة الداخلية لتطبيق القانون على المخالفين حيث يتم إحالة كافة المخالفات وإرسالها للإدارة العامة للمرور لاتخاذ ما يلزم نحوها.

كما نبّه إلى أنّه سيتم تكثيف الرقابة المروية خلال الفترة القادمة وتوفير كاميرات لرصد المخالفات على مختلف الشوارع والطرق والتقاطعات لضبط المخالفين للأنظمة والإرشادات المرورية.

ودعا الخميس جميع مستخدمي الطرق بالحرم الجامعي بالتعاون والالتزام بقواعد وقوانين المرور التي تضمن تحقيق سلامتهم وسلامة غيرهم.