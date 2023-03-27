موسكو تكشف عن لقاء روسي سوري تركي إيراني على مستوى نواب وزراء الخارجية

كشف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن المشاورات الرباعية على مستوى نواب وزراء خارجية روسيا الاتحادية وسوريا وتركيا وإيران، قد تجرى في موسكو في أوائل نيسان/أبريل المقبل.

وقال بوغدانوف في تصريحات لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، ردا على سؤال بشأن احتمال عقد مشاورات رباعية على مستوى نواب وزراء الخارجية في صيغة روسيا وتركيا وسوريا وإيران: “نحن نستعد… قريبا”، مضيفا: “أعتقد أنه في بداية نيسان/أبريل، في موسكو، ستكون هذه المشاورات من أجل التحضير للاجتماع الوزاري”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، بحثا في اتصال هاتفي أمس الاول السبت، الوضع في سوريا، وتم التأكيد على أهمية استمرار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وجاء في بيان صدر عن الكرملين، أنه: “تم التطرق إلى المشكلة السورية، وتم التأكيد على أهمية استمرار عملية تطبيع العلاقات التركية السورية. وأكد الرئيس التركي (في حديث مع بوتين) على دور الوساطة البناء لروسيا في هذا الصدد”.

كما أعرب الرئيسان عن ارتياحهما للديناميكية الإيجابية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما في ذلك إمدادات الغاز وبناء محطة أكويو للطاقة النووية.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، صرح في وقت سابق، بأن الجانب الروسي اقترح تأجيل اجتماع وفود تركيا وروسيا وإيران وسوريا في موسكو، ووافقت أنقرة على الاقتراح.