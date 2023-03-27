فرق الطوارئ بوزارة الأشغال العامة تتعامل مع تجمعات الأمطار

“الاشغال”: فرق الطوارئ تعاملت مع 288 بلاغا لتجمع مياه الامطار

27 مارس، 2023
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اكد الناطق الرسمي باسم وزارة الاشغال العامة المهندس احمد الصالح اليوم الأحد ان الوزارة تعاملت مع 288 بلاغا تتعلق بتجمع مياه الامطار في عدد من المناطق لا سيما المنطقة الشمالية ووسط البلاد.

وقال الصالح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الوزارة لا تزال تتلقى تلك الشكاوى عبر الخط الساخن 150 وتطبيق (واتسآب) ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة والهيئة.

واضاف ان كميات الامطار المسجلة تجاوزت 60 ميلليمترا خلال النصف ساعة الأخيرة من الحالة المطرية مشيرا الى ان الوزارة قامت عبر فرقها المختصة بتحديد اماكن تجمعات المياه وتم التعامل معها منذ الساعات الأولى للحالة المطرية.

واشار الى ان أن فرق الطوارئ التابعة لوزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري لا تزال تتعامل مع تجمع مياه الامطار بالطرقات الداخلية والسريعة رغم انتهاء الحالة المطرية التي مرت بها البلاد.

المصدر
كونا
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27 مارس، 2023
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