وزارة الداخلية تؤكد ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للتعامل مع أماكن تجمعات المياه لضمان انسيابية الحركة

وزارة الداخلية تؤكد ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للتعامل مع أماكن تجمعات المياه لضمان انسيابية الحركة

أكدت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأحد ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للتعامل الفوري مع جميع أماكن تجمعات المياه لإعادة فتح الطرق بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية.

وقالت الوزارة في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ان وكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس زار الأجهزة الأمنية والمعنية ميدانيا للوقوف على اجراءاتهم اثناء التعامل مع تداعيات الامطار.

وأضافت ان الفريق البرجس تفقد عددا من الطرق المتضررة من كمية الامطار كما تابع عمل الاجهزة الامنية وجهات الدولة في التعامل مع تجمعات المياه بها.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح قد تفقد عددا من الطرق للاطلاع على الحالة الامنية والمرورية بسبب هطول الأمطار الغزيرة على البلاد مساء اليوم الأحد.