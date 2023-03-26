العراق: عطلة رسمية الاثنين بسبب الأمطار

قررت الحكومة العراقية تعطيل الدوام الرسمي الاثنين 27 مارس/آذار في مدن البلاد كافة بعد موجة أمطار واسعة.

وذكر بيان حكومي أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وجه بتعطيل الدوام الرسمي باستثناء المؤسسات الأمنية والخدمية بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويتعرض العراق منذ ظهيرة الأحد 26 مارس/آذار إلى أمطار بالغة الشدة بفعل منخفض جوي ناتج من اندماج امتداد منخفضين جويين أحدهما من البحر المتوسط والآخر من البحر الأحمر.

وتسببت موجة الأمطار المتوقع استمرارها حتى مساء الاثنين في توقف جزئي لحركة النقل بين المدن الرئيسة مع إرباك قطاعي التجارة الداخلية والترفيه.