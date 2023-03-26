الخالد يتفقد عدد من الطرق لمتابعة الحالة الامنية والمرورية بسبب هطول الأمطار على البلاد

الخالد يتفقد عدد من الطرق لمتابعة الحالة الامنية والمرورية بسبب هطول الأمطار على البلاد

تفقد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح عددا من الطرق للاطلاع على الحالة الامنية والمرورية بسبب هطول الأمطار على البلاد اليوم .

واطلع الخالد على الانتشار الامني والمروري وآلية التعامل مع تجمعات الامطار والاجراءات الميدانية المتخذة في هذا الشأن .

وشدد الخالد على التعامل مع جميع اماكن تجمعات المياه باسرع وقت ممكن مشيدا بالروح العالية والتعاون المثمر بين جميع مؤسسات وهيئات الدولة في التعامل مع تداعيات الامطار.

من الجولة التفقدية لوزير الداخلية