البنك الدولي يؤكد التزامه الكامل بتقديم الدعم للعراق

أكد البنك الدولي، اليوم الأحد، التزامه الكامل بتقديم الدعم والمساعدة لأتمتة الإدارة المالية العامة في العراق.

جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء باللجنة المالية لمجلس النواب العراقي بوفد من البنك الدولي لمتابعة القروض الخاصة بالمشاريع الممولة من قبل البنك ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023، وآلية أتمتة النظام المالي في البلد.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية(واع)، “ناقشت اللجنة مع البنك الدولي إمكانية الاستفادة من خلال تقديم المساعدة في إعداد نظام مالي متكامل مشروع( آي إف إم إس)، وتقديم موازنة كاملة وإعداد تقارير الحسابات الختامية لمشروع الموازنة”.

وثمنت اللجنة “دور البنك الدولي في دعم الحكومة العراقية لتمويل أبواب الإنفاق بالقروض اللازمة لتنفيذ المشاريع حسب وحدات الإنفاق، والتعاون المشترك بين الجانبين”.

وفي ختام اللقاء، أكدت اللجنة “تطلعها للتحول من النظام الورقي إلى النظام الالكتروني لإحداث تقدم في التعاملات المالية الحديثة وإعداد مشروع متكامل بهذا الخصوص”.