شاكيرا تسجل أرقامًا قياسية جديدة في موسوعة غينيس

كان لشاكيرا بداية رائعة في عام 2023 – حسنًا، موسيقيًا فقط.. حصدت النجمة العالمية من أصل لبناني 14 رقمًا قياسيًا جديدًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في أقل من 90 يومًا، وذلك بفضل نجاح أغنية Music Sessions Vol. 53 من إنتاج بيزاراب.

أغنية Music Sessions Vol. 53

تم إصدار الأغنية في يناير/ كانون الثاني 2023، وتحتوي على كلمات موجّهة لشريكها السابق لاعب كرة القدم في نادي برشلونة، جيرارد بيكيه وصديقته الجديدة، كلارا تشيا مارتي.

سجلت شاكيرا والمنتج الأرجنتيني بيزاراب 4 أرقام قياسية معًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية:

تحطيم الرقم القياسي لأكثر أغنية لاتينية مشاهدة في 24 ساعة (مع 63 مليون مشاهدة).

أسرع أغنية لاتينية للوصول إلى 100 مليون مشاهدة على يوتيوب.

الأغنية الأكثر بثًا على سبوتيفاي في أسبوع واحد.

الأغنية اللاتينية الأكثر بثًا في 24 ساعة مع أكثر من 14 مليون استماع، وبحلول نهاية الأسبوع الأول، ارتفع الرقم إلى أكثر من 80 مليون استماع على منصة البث.

جلبت الأغنية لشاكيرا سلسلة من الأرقام القياسية، بما في ذلك أن تصبح أول فنانة تحل محل نفسها في المرتبة الأولى في قائمة بيلبورد Latin Airplay، مع تسجيل أكثر الأغنيات في المرتبة الأولى من قائمة بيلبورد Latin Digital Song Sales.

مسار حافل بالنجاحات

ارتقت الفنانة إلى النجومية لأول مرة في عام 1995 بعد إصدار ألبومها الدولي الأول “Pies Descalzos”، الذي باع أكثر من 4 ملايين نسخة على مستوى العالم.

ومنذ ذلك الحين، انطلقت المغنية وكاتبة الأغاني والراقصة لتصبح واحدة من الموسيقيين الأكثر مبيعًا في العالم، على مسار ناجح ثنائي اللغة بفضل جذبها للثقافات المتعددة والجمهور العالمي.

فيما يلي أبرز الأرقام في مسيرة الفنانة الكولومبية اللبنانية الأصل:

2: من مقاطع الفيديو الموسيقية الأكثر شعبية لعام 2014 لشاكيرا.

وهما: Can’t Remember to Forget You مع ريانا، وLa La La (Brazil 2014) مع كارلينهوس براون، وجاءا في المركزين الثالث والرابع على التوالي، وحصل كل منهما على أكثر من 1.2 مليار مشاهدة على يوتيوب.

81: صنفت فوربس شاكيرا بين أقوى سيدات العالم الملهمات للتغيير. تم تصنيفها في المرتبة 81 في عام 2015.

1997: في سن العشرين، أسست شاكيرا منظمة غير حكومية هي مؤسسة Pies Descalzos، التي تهدف إلى مساعدة الأطفال الفقراء في كولومبيا، بعد أول نجاح عالمي كبير لها.

2000: فازت بأول جائزة غرامي لها عن أفضل ألبوم بوب لاتيني “MTV Unplugged” في عام 2000. حصلت شاكيرا على 3 جوائز غرامي خلال مسيرتها المهنية.

2003: تم تعيين النجمة كأصغر سفيرة للنوايا الحسنة لليونيسف في عام 2003، وفقًا لليونيسف.

2011: هذا هو العام الذي حازت فيه جائزة شخصية العام من قِبل أكاديمية التسجيلات اللاتينية.

3.9 مليون: هذا هو عدد متابعي شاكيرا على منصة Anghami، إذ حققت 143.5 مليون استماع حتى الآن على منصة البث الموسيقي التي يقع مقرها في أبوظبي.

أكثر من 26 مليارًا: هذا هو العدد الإجمالي للمشاهدات على يوتيوب منذ انضمام الفنانة في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2005.

41.3 مليون: هذا هو عدد مشتركي يوتيوب الذين جمعتهم حتى الآن.

أكثر من 81 مليونًا: لدى شاكيرا أكثر من 81 مليون مستمع شهريًا على سبوتيفاي، مع أكثر من 27 مليون متابع على تطبيق البث الصوتي.

259.8 مليون: لدى المغنية إجمالي 259.8 مليون متابع على تويتر، وإنستغرام، وفيسبوك. في 22 فبراير/ شباط 2023، أصبحت أكثر موسيقية محبوبة على فيسبوك بإجمالي 121,458,985 إعجابًا على صفحتها. في عام 2014، حصلت أيضًا على الرقم القياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأول شخص يصل إلى 100 مليون إعجاب على فيسبوك.

1.2 مليار: حصدت أغنيتها الشهيرة “Hips Don’t Lie” مع وايكلف جين على 1.2 مليار استماع على سبوتيفاي.

3.5 مليار: حقق الفيديو الموسيقي لشاكيرا Waka Waka (This Time for Africa)، الأغنية الرسمية لكأس العالم 2010، نحو 3.5 مليار مشاهدة، وهو الفيديو الأكثر شعبية لها على يوتيوب حتى الآن.

35 مليون دولار: كانت شاكيرا هي الأنثى العاشرة الأعلى أجرًا في الموسيقى في عام 2019، وفقًا لقائمة فوربس. ويُقدر أنها ربحت 35 مليون دولار.

40.7 مليون دولار: هذا هو المبلغ الذي جمعته، من المبيعات العالمية من “El Dorado World Tour” في عام 2018، وفقًا لموقع Pollstar.