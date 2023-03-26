“الداخلية”: تجمع مياه بعدد من الطرق بمحافظات العاصمة والفروانية وحولي والجهراء بسبب موجة الأمطار

أعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم الأحد عن تجمع للمياه في عدد من الطرق بمحافظات العاصمة والفروانية وحولي والجهراء بسبب موجة الأمطار التي تشهدها البلاد.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي ان الطرق المغلقة بسبب موجة الأمطار التي تشهدها البلاد في محافظة الفروانية “منطقة صباح الناصر قطعة 4 ومنطقة الرابية مقابل البنك الاهلي وشارع حمود الجابر مقابل طريق الدائري الخامس وشارع حبيب المناور وتقاطع طريق الدائري الخامس مع منطقة الاندلس وتقاطع صقر النصافي”.

وأشارت الى تجمع المياه في عدد من الطرق في محافظة حولي منطقة ميدان حولي خلف كويت ونتر وندرلاند ومقابل ترولي حطين وفي محافظة الجهراء طريق الدائري الرابع قبل وصلة الدوحة مقابل أمغرة وطريق الجهراء على تقاطع اجيان.

كما اشارت الى تجمع المياه في طريق الدائري السادس بجانب منطقة سعد العبدالله وطريق الدائري السادس مقابل منطقة سعد العبدالله وطريق الدائري الخامس (نفق منطقة الصليبية والقيروان) وتقاطع منطقة جليب الشيوخ الاول وتقاطع طريق الجهراء مع طريق الغزالي ودوار سيتي سنتر.

واضافت ان الطرق المغلقة بسبب موجة الأمطار في محافظة العاصمة طريق الدائري الثالث مع شارع كندا دراي وطريق الدائري الرابع مع طريق الغزالي تحويلات شارع دمشق باتجاه الجهراء.

واكد البيان تحول مسار طريق الدائري الخامس مع شارع دمشق الى داخل منطقة السرة لوجود تجمعات كبيرة للمياه.