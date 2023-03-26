وزارة الصحة

“الصحة” تدعو إلى ضرورة توخي الحذر وملازمة المنزل قدر المستطاع

26 مارس، 2023
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دعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين وتحديدا أصحاب الأمراض التنفسية المزمنة “مثل الربو” الى ضرورة توخي الحذر وملازمة المنزل قدر المستطاع وتجنب التعرض للمطر تزامنا مع حالة عدم الاستقرار في الطقس التي تمر بها البلاد حاليا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان صحفي اليوم الأحد ان المطر قد يكون من مهيجات الربو لافتا إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر في الطرقات والتأكد من توفر العلاجات اللازمة للتعامل مع الأمراض المصاحبة لتغير الطقس مثل موسعات الشعب الهوائية لمرضى الربو.

وأكد السند ضرورة التوجه لأقرب مركز صحي في حال عدم الاستجابة للعلاج مبينا أن المرافق الصحية مستمرة في تقديم خدمة الرعاية الصحية وعند الحاجة يمكن الاتصال على رقم الطوارئ 112 لطلب المساعدة.

المصدر
كونا
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26 مارس، 2023
0 7 أقل من دقيقة

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