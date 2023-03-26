وزارة الداخلية

“الداخلية” تدعو الجميع لاتباع تعليمات رجال الامن بالطريق في حال وجود تحويلات بديلة أثناء هطول الأمطار

26 مارس، 2023
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دعت وزارة الداخلية مساء اليوم الأحد الجميع ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات رجال الامن بالطريق في حال وجود تحويلات او طرق بديلة بسبب هطول الأمطار في أنحاء مختلفة في البلاد.

وطالبت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي الجميع بضرورة ترك مسافة امان لتجنب الاصطدام عند الوقوف المفاجئ.

وشدد البيان على أهمية ربط حزام الأمان وعدم السرعة او استخدام الهاتف أثناء القيادة والحرص على جلوس الأطفال في المقاعد الخلفية وتجنب القيادة في الطرق التي بها تجمع للمياه.

كما دعت الجميع بمتابعة وسائل الإعلام الرسمية والأخبار الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية.

المصدر
كونا
الوسوم
26 مارس، 2023
0 16 أقل من دقيقة

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