سفارة الكويت بواشنطن تدعو رعاياها لاتباع توجيهات السلطات المحلية في أعقاب الإعصار الذي ضرب ولايتي ميسيسيبي وألاباما

سفارة الكويت بواشنطن تدعو رعاياها لاتباع توجيهات السلطات المحلية في أعقاب الإعصار الذي ضرب ولايتي ميسيسيبي وألاباما

دعت سفارة دولة الكويت في واشنطن اليوم الأحد المواطنين الكويتيين في جنوب الولايات المتحدة إلى اتباع توجيهات السلطات المحلية بشأن الإعصار الذي ضرب ولايتي (ميسيسيبي) و(ألاباما) قبل يومين مخلفا 26 قتيلا وعددا كبيرا من الجرحى ودمارا واسعا في البنية التحتية والممتلكات.

وقالت في بيان “تسترعي السفارة في واشنطن انتباه المواطنين الكويتيين المتواجدين في جنوب الولايات المتحدة لأخذ الحيطة والحذر واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الإعصار الذي ضرب ولايتي (ميسيسيبي) و(آلاباما)”.

وأعربت السفارة عن “تمنياتها لجميع المواطنين الكرام السلامة” مطمئنة إلى “عدم وجود مواطنين كويتيين متضررين من جراء هذا الإعصار”.

وأكدت ضرورة وأهمية “اتباع التوجيهات الصادرة من السلطات المحلية لا سيما في المناطق التي تضررت من الإعصار”.

كما دعت “المواطنين للتواصل معها ومع القنصليات العامة عند الضرورة” على هواتف الطوارئ المخصصة لذلك وهي:

السفارة في واشنطن:

+1 (202)262-0758

القنصلية العامة في لوس أنجلوس:

+1 (310)279-3644

القنصلية العامة في نيويورك:

+1 (917) 242-6888