“هيئة الشباب” تنظم جولات ميدانية على المدارس بالمختبر المتنقل “فاب باص”

أطلقت الهيئة العامة للشباب المختبر المتنقل (فاب باص) الذي يقوم بزيارات ميدانية على المدارس لتعريف الطلبة بما تقدمه الهيئة من دورات عن التحول الرقمي في مجالات الروبوت والطباعة ثلاثية الأبعاد وتقديم ورش تدريبية مصغرة عملية ونظرية.

وقال نائب المدير العام لقطاع تنمية الشباب بالتكليف الدكتور مشعل الجنوبي في بيان صحفي اليوم الأحد إن مشروع (فاب باص) يأتي بالتعاون مع وزارة التربية وانطلاقا من حرص الهيئة على تطبيق توجه الدولة حول الرقمنة.

وأضاف الجنوبي أن (فاب باص) يهدف كذلك إلى تمكين الشباب في قطاع التكنولوجيا والبحث العلمي بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع ولتوفير مساحات متنوعة لاحتضان الطاقات الشبابية وتوجيهها نحو المساهمة في دفع عجلة التنمية في البلاد.

وأشار إلى أنه يهدف كذلك إلى بلورة الشغف بالتكنلوجيا وإشعال حماسة الأطفال والناشئة كما أنه شراكة مجتمعية يتعاضد فيها الجميع لإيصال هذه المعلومات لأجيال المستقبل.

وذكر أنه تم الانتهاء مؤخرا من طرح دورات وورش عمل مجانية لبرنامج (وادي الشباب) الموسم الثالث الذي يعد الوجه التكميلي والمتخصص لمشروع (فاب باص).

وبين أنه تم تقديم 54 دورة وورشة عمل مختلفة على مدار شهرين متخصصة في التكنولوجيا والفضاء والروبوت والتحول الرقمي إذ تم تدريب أكثر من 900 متدرب ومتدربة.

جانب من إحدى الزيارات الميدانية للمدارس