البلدية: رفع 12 عربة فودترك خلال جولة الفريق بمنطقة سعد العبدالله

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء تنفيذ جولة ميدانية من قبل مفتشي النظافة بمركز سعد العبدالله ضمن حملة #ديرتنا_تستاهل التي اطلقتها ادارة العلاقات العامة لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق ويشوه المنظر الحضاري للمحافظة.

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة محمد الجبعه بأن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها بمنطقة سعد العبدالله قد جاءت في إطار الاهتمام الذي توليه البلدية لرفع مستوى النظافة بكافة المناطق بجميع المحافظات ، مشيرا إلى أن الجولة قد اسفرت عن رفع 12 عربة فودترك مخالفة خلال جولتهم وقد تم إرسالهم لموقع حجز البلدية .

وأشار إلى تواصل المفتشين بجميع مراكز النظافة وإشغالات الطرق ومتابعة الباعة الجائلين بالمحافظة لجولاتهم الميدانية لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

من حملة البلدية

من حملة البلدية

من حملة البلدية