مدينة الكويت

“الأرصاد الجوية”: تأثر البلاد بحالة مطرية والطقس يتحسن تدريجيا مع منتصف الليل

26 مارس، 2023
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قالت إدارة الأرصاد الجوية إن البلاد تأثرت بحالة مطرية بدأت صباح اليوم الأحد تزداد شدتها تدريجيا مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة متوقعة أن يبدأ الطقس بالتحسن منتصف الليل مع تقدم مرتفع جوي وفرصة لتشكل الضباب.

وأوضح مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الطقس يشهد تشكلا للسحب الركامية مع فرصة لأمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة الشدة.

وأضاف أن الرياح تكون جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية نشطة السرعة تصل إلى أكثر من 60 كيلو مترا في الساعة مثيرة للغبار على بعض المناطق وترتفع الأمواج البحرية إلى أكثر من 7 أقدام.

وتوقع أن يكون الطقس دافئا في النهار ومائلا للبرودة ليلا يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين على أن تعود فرص سقوط الأمطار مرة أخرى مساء الخميس المقبل.

المصدر
كونا
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26 مارس، 2023
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