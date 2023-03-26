قوافل الخير انطلقت إيذاناً ببدء حملة “زين الشهور”

أطلقت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت قوافل الخير إيذاناً ببدء حملتها السنوية لشهر رمضان المُبارك “زين الشهور”، والتي تُشارك من خلالها بركة الشهر الفضيل مع كافة أطياف المُجتمع، وتمد من خلالها جسور التعاون مع شركائها الاستراتيجيين من مؤسسات القطاعين العام والخاص لتعكس روح العطاء والقيم التي جبل عليها أهل الكويت.

وتشمل خطة زين الرمضانية لهذا العام مُبادراتٍ ومُساهماتٍ عديدة ومتنوعة في عددٍ من القطاعات الأكثر حيويةً في المجتمع، ومنها المُبادرات الخيرية والإنسانية والبرامج الاجتماعية والدينية والترفيهية والفعاليات الرياضية والصحية، والتي تأتي جميعها انطلاقاً من استراتيجية زين المتوازنة للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة.

وليد الخشتي وأنور الحساوي يتوسطان مسؤولي زين والهلال الأحمر

ودشّنت زين حملتها الرمضانية قبل دخول الشهر الكريم، حيث قدّم فريق الشركة سلال “الماچلة الرمضانية” بالتعاون مع ثلاث جهات خيرية رسمية داخل الدولة من شركائها الاستراتيجيين، وهي جمعية الهلال الأحمر الكويتي، ودور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبيت الزكاة، كما قام فريق زين التطوعي بتقديم السلال مُباشرةً على الأسر المُتعففة بمنطقة تيماء بمحافظة الجهراء بالتعاون مع فريق “الهلال الأحمر”.

صالة زين تستقبل الصائمين يومياً طوال الشهر الفضيل

كما انطلقت مُبادرة زين لإفطار الصائم هذا العام للسنة السادسة عشر، وهي إحدى ركائز برنامج الشركة الرمضاني السنوي، بحيث تُقدّم وجبات يومية في صالة الإفطار بمنطقة العارضية، بالإضافة إلى تقديم الوجبات بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة من خلال عدد من الشاحنات التي تنطلق يومياً في جميع أنحاء البلاد.

وتقوم زين من خلال مبادرتها لإفطار الصائم بزيارة المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان لتؤمّن وجبة الإفطار اليومية في الأماكن التي تشهد تواجداً سكانياً كثيفاً من العمال والأفراد والأسر المتعففة الذين يكونون في أمس الحاجة لوجبة الإفطار.

وليد الخشتي وأحمد الماجد خلال الإعلان عن تحدي زين الرمضاني بحديقة الشهيد

وتحرص زين في شهر رمضان المُبارك من كل عام على رعاية العديد من الفعاليات والأنشطة الصحية والرياضية للتشجيع على مُمارسة الرياضة والحفاظ على اللياقة البدنية خلال شهر الصيام، وتستمر هذا العام بتقديم “تحدّي زين الرمضاني” في حديقة الشهيد بالتعاون مع شركة Suffix للاستشارات الرياضية، والذي ستشمل تنظيم العديد من سباقات المشي والجري على مدار الشهر الفضيل، ويتم استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة لتتبع المتسابقين خلال التحدي.

زين ترعى برنامج “مخلّط” على إذاعة 360 أف أم من تقديم الإعلامي خالد الأنصاري

وفي كل عام، تشهد حملة زين الرمضانية تنوّعاً مُميّزاً في محتواها لتشمل البرامج الترفيهية والثقافية والدينية، حيث ترعى هذا العام برنامج “مخلّط” بالتعاون مع إذاعة 360 أف أم من تقديم الإعلامي خالد الأنصاري، والذي تُقدّم من خلاله العديد من الجوائز القيمة يومياً على مدار الشهر الفضيل، بالإضافة إلى رعايتها للموسم الجديد من برنامج “قدوة” من تقديم الشيخ فهد الكندري الذي يتناول عدة جوانب من أخلاق وتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا إلى جانب رعايتها لمجموعة واسعة من البرامج التلفزيونية المميزة على أكبر القنوات المحلية.

مسؤولو زين ودور الرعاية الاجتماعية