انتشار لقوات الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى تزامناً مع اقتحامات المستوطنين

اقتحام عشرات المستوطنين لباحات المسجد الاقصى واخلائه من المعتكفين بالقوة

26 مارس، 2023
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اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الاحد باحات المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي أقدمت فجر اليوم على اقتحامه واخلائه من المعتكفين بالقوة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان مقتضب ان “عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة واجروا جولات استفزازية في باحاته”.

وقال شهود عيان ان “قوات الاحتلال الاسرائيلي شددت إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة قبيل صلاة الفجر وعرقلت دخول الشبان الى المسجد للصلاة لتأمين اقتحامات المستوطنين”.

وكانت قوات من شرطة الاحتلال اقتحمت المسجد القبلي فجر اليوم واجبرت المعتكفين على اخلائه واعتقلت شابين اثنين.

يذكر ان سياسات الاحتلال في مدينة القدس واستفزازات المستوطنين قادت الى مواجهات عنيفة في السنوات الأخيرة استمرت طيلة شهر رمضان.

المصدر
وكالات
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26 مارس، 2023
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