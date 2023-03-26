أسعار الذهب تسجل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي عند 1978 دولارا للأونصة

سجل الذهب أداء إيجابيا للأسبوع الرابع على التوالي ليغلق عند مستوى 1978 دولارا أمريكيا للأونصة على الرغم من الانخفاض الطفيف الذي شهده بنهاية تداولات يوم الجمعة الماضي.

وقال تقرير متخصص صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إن أسعار المعدن الأصفر تراجعت الجمعة مع تقييم مسار السياسة النقدية وتطورات الأزمة المصرفية العالمية التي ضربت عدة بنوك أمريكية وأوروبية.

وأضاف التقرير أن بيانات مؤشر (ستاندرد اند بورز جلوبال) لمديري المشتريات في الولايات المتحدة ارتفع لأعلى مستوى في 10 أشهر في إشارة إلى تحسن أداء الاقتصاد الأمريكي بالتوازي مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) رفع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وأوضح أن رفع الفائدة بهذه النسبة أعطى إشارات للمحللين الماليين ومديري المشتريات على قرب انتهاء فترة تشديد السياسة النقدية الأمريكية ما يعني احتمالية انخفاض التضخم بالأشهر القادمة وانتعاش الاقتصاد.

وبين أن الذهب وعلى وقع هذه التطورات انخفض بنحو 15 دولارا بنهاية تداولات الجمعة بعد أن سجل أعلى مستوى له عند 2006 دولارات للاونصة “وهي أفضل مكاسب له منذ ثلاث سنوات”.

وأفاد بأن عقود الذهب الأجلة (تسليم شهر أبريل) أغلقت عند 1884 دولارا للأونصة بانخفاض طفيف “ولكن يوجد هناك توقع بارتداد أسعار الذهب قريبا مدعومة بالمخاوف بشأن الأزمة المصرفية العالمية”.

وقال التقرير إن اخر بنك تحاط به مخاوف الأزمة هو بنك (دويتشه) الألماني الذي قال إنه سيسترد مبلغ 5ر1 مليار دولار في مجموعة من الأوراق النقدية المستحقة عام 2028 وهي إشارة إلى أن هناك مخاوف من التخلف عن السداد وبالتالي زيادة كلفة التأمين الذي يقوم به البنك في مثل هذه الحالات.

وأضاف ان بنكي (يو بي إس) و(كريدي سويس) يخضعان للتدقيق لدى وزارة العدل الأمريكية حول ما إذا كان البنكان قد ساعدا روسيا في التهرب من العقوبات المفروضة عليها جراء حرب أوكرانيا ما يشدد الضغط على البنكين في المرحلة المقبلة “وهي عوامل اقتصادية متتالية تؤدي إلى لجوء المستثمرين إلى الملاذ الآمن وهو الذهب”.

وعن السوق المحلي أفاد تقرير (دار السبائك) بأن سعر الغرام من عيار 24 أغلق يوم الجمعة عند 45ر19 دينار أما عيار 22 فبلغ 83ر17 دينار في حين بلغ سعر الفضة 274 دينارا للكيلوغرام الواحد.

يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام.