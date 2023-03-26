رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي

البرلمان العربي يستنكر احراق أحد المتطرفين نسخة من المصحف الشريف بالدنمارك

26 مارس، 2023
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استنكر البرلمان العربي اليوم الاحد بشدة قيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن محذرا من خطورة تكرار مثل هذه الأعمال الاستفزازية التي تؤجج مشاعر الكراهية وتحرض على العنف وتهدد أمن واستقرار المجتمعات.

وقال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي في بيان ان إحراق المصحف الشريف هو عمل “همجي خاصة وأننا في شهر رمضان المبارك وتستنكره كافة القوانين والمواثيق الدولية”.

واضاف العسومي ان هذا الفعل يتنافى مع القيم والمباديء الإنسانية والأخلاقية داعيا إلى ضرورة العمل على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر والابتعاد عن الاساءة للأديان ورموزها.

وأكد أن هؤلاء المتطرفين لن يحققوا أغراضهم الدنيئة فالدين الإسلامي سيظل شامخا في مواجهة هذه الحملات الممنهجة التي لن تنال منه ابدا.

ودعا العسومي المجتمع الدولي الى التصدى بقوة لمثل هذه الأعمال ومنع الإساءة للأديان كافة.

المصدر
كونا
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26 مارس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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