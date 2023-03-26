شركة نفط الكويت تتعامل مع حريق محدود في بئر تسرب منه النفط

أعلنت شركة نفط الكويت انه وبسبب سوء الاحوال الجوية اندلع حريق محدود في البئر الذي تم تسجيل التسرب النفطي منه في منطقة العمليات بغرب الكويت يوم الاثنين الماضي.

وأكدت الشركة أن فرق الإطفاء التابعة لها وبالتعاون مع قوة الاطفاء العام تتعامل مع الحريق حسب الاجراءات المتبعه بالشركة وأنه ولله الحمد لم يتم تسجيل أي إصابات في الموقع، حيث إن الشركة كانت قد اتخذت كافة الخطوات لمواجهة الحريق حسب ما تنص عليه الخطط و الاجراءات والذي كان أحد السيناريوهات المتوقعة نتيجة التسرب الحاصل.

كما أكدت الشركة أنها اتخذت كافة التدابير المتوقعة لحصر تبعات هذا الحريق.

كما أوضحت أن عمليات الشراكة في المنطقة لم تتأثر وتسير وفق في الخطط الموضوعة.