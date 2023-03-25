وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت تدين وتستنكر إقدام مجموعة من المتطرفين على إحراق نسخة من المصحف الشريف والعلم التركي بالعاصمة الدنماركية

26 مارس، 2023
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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت لإقدام مجموعة من المتطرفين على إحراق نسخة من المصحف الشريف والعلم التركي في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن في خطوة استفزازية جديدة من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم لا سيما في شهر رمضان المبارك.

وجددت (الخارجية) اليوم السبت موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعي إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي وحكومات الدول المعنية مسؤولية التحرك السريع لنبذ مشاعر الكراهية والتطرف والعمل على وقف هذه الإساءات المتكررة لرموز ومقدسات المسلمين ومحاسبة مرتكبيها وعدم السماح لهم باستغلال مبدأ الحريات كذريعة للإساءة إلى الدين الإسلامي الحنيف وكافة الأديان السماوية الأخرى والدعوة إلى نشر قيم التسامح والتعايش السلمي بين كافة شعوب العالم.

المصدر
كونا
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26 مارس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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