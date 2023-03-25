رئيسة الوزراء الفرنسية تدين موجة العنف ضد قوات الامن غربي فرنسا

دانت رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيث بورن اليوم السبت موجة العنف التي “لا تطاق” بعد اندلاع اشتباكات بين قوات الأمن الفرنسية ومتظاهرين بيئيين محتجين على بناء خزان كبير للمياه في مقاطعة (دو سيفر) غرب فرنسا.

واكدت بورن في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) على دعم الدرك الوطني ورجال الإطفاء العاملين تحت سلطة ضمان النظام الجمهوري في مواجهة التصاعد الذي “لا يطاق” للعنف في منطقة (سانت سولين) غرب فرنسا.

ودانت “الأفعال غير المقبولة وكذلك عدم مسؤولية الخطب الراديكالية التي تشجع على هذه الأفعال”.

ومن جهتها اكدت السلطات الامنية بحسب ما نقلته محطة (بي اف ام) الاخبارية عن اصابة 37 شخصا في المواجهات بينهم رجال الدرك واثنان منهم في “حالة حرجة” واضطروا إلى نقلهم إلى المستشفى.

وتجمع في وقت سابق اليوم السبت الاف المحتجين بحسب ما نقلته محطة (بي اف ام) الاخبارية في موقع الخزان المخطط لاقامته في منطقة (سانت سولين) غرب فرنسا.

وحشدت وزارة الداخلية الفرنسية أكثر من 3000 من رجال الدرك والشرطة فيما شارك في المسيرة ما لا يقل عن 6 الاف شخص.